Уроки в школах из-за холодов пока не отменяли. Но за здоровьем детей следят

Министерство образования и науки КР распространило срочную телефонограмму с поручением усилить контроль за здоровьем детей в связи с похолоданием. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, всем начальникам городских и районных отделов образования, а также управлений образования городов Бишкека и Оша поручено ежедневно производить замеры температурного режима в образовательных учреждениях страны и информировать местные органы власти, министерство, региональные подразделения Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического контроля.

«При получении соответствующих предписаний от Департамента госсанэпиднадзора министерством будет принято решение о временном приостановлении учебного процесса», — заключили в ведомстве.

Напомним, что в прошлом году в середине января из-за сильных холодов отменяли занятия в Нарынской, Чуйской и Джалал-Абадской областях. В этом году МЧС распространило штормовое предупреждение с 26 января и предупредило, что ожидается похолодание до −40 градусов.