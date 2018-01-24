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Общество

Консультанта по рекламе ночного клуба «Гараж» также отправили в СИЗО

Консультанту по рекламе ночного клуба «Гараж-312» избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Уточняется, что меру пресечения 29-летнему Е.А.В. суд рассмотрел вчера. Отметим, в СИЗО два месяца также проведут владелец клуба 39-летний Б. Е., двое барменов и арт-ведущий под псевдонимом Миша-оргазм.

«Следственная служба МВД ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил прошение. Постановлением суда задержание Е.А.В. признано законным и обоснованным. Подследственный будет содержаться в СИЗО до 21 марта», — сообщили в Верховном суде.

Напомним, 21 февраля сотрудники СБНОН МВД провели обыск ночного клуба «Гараж-312». В ходе рейда милиционеры обнаружили у посетителей и сотрудников заведения наркотики. В МВД сообщили, что арт-ведущий ночного клуба «Гараж» агитировал употреблять наркотики.
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