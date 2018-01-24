Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 24 января температура опустится до −16...-10 градусов. Осадков не ожидается, будет ясно. День увеличился до 9 часов 39 минут: восход Солнца в 8.24, заход в 18.03.

Отключение газа

Голубого топлива все еще нет:

— в жилмассивах «Красный Строитель», «Керамический»;

— в селе Нижняя Ала-Арча;

— в районах, ограниченных улицами Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского, Коллективной, переулками Аульным, Аул, Новосельским, МЧК.

Кроме того, газ отключили в жилмассиве «Кок-Джар», микрорайоне «Солнечный», в районе, ограниченном улицами Куйручука, Тон, Ахунбаева, Молдокулова.

Памятные даты

Международный день эскимо

Именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо. Он придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого. И назвал его Eskimo Pie (пирожок эскимоса).

История эскимо насчитывает несколько тысячелетий (есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт), но днем рождения эскимо принято считать именно 24 января 1919 года.

Кстати, по одной из версий, слово «эскимо» пришло от французов, которые так называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, «одетое» в плотно прилегающий шоколадный «комбинезон», по аналогии и получило название «эскимо».

А вот первое эскимо было без деревянной палочки — своего сегодняшнего неизменного атрибута. И обзавелось им лишь в 1934 году.

Хотя, что первично — эскимо или палочка, сказать сложно. Некоторые придерживаются версии, что первична палочка в мороженом. А основываются они на том, что некий Фрэнк Эпперсон, который как-то оставил на морозе стакан с лимонадом и через некоторое время обнаружил ледяной фруктовый цилиндр с вмерзшей палочкой, благодаря которой есть его было весьма удобно. Так, в 1905 году он стал готовить замороженные лимонады на палочке.

Фото из Интернета. Фрэнк Эпперсон

Куда сходить

Культура

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут откровенный диалог «Я стою у ресторана: замуж поздно, сдохнуть — рано».

Это история двух женщин, которые прожили жизнь, не задумываясь о том, кто они. Их многое объединяет, обе любили его. Страдали, прощали, ненавидели, плакали и смеялись. Но наступил момент, когда замуж поздно, а умирать, как говорится, вроде еще рано. Кто в этом виноват? Неужели только он?

— В 18.00 на проспекте Чуй, 110 состоится встреча «Туризм — будущее Кыргызстана».

Бектемир Мамаюсупов, артист, известный по фильму «Салам, Нью-Йорк», расскажет о том, как туризм может стать локомотивом для экономики Кыргызстана, о его роли и значении для каждого гражданина. В программе показ нового фильма и выступление.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Орловке заканчиваются международные соревнования по горнолыжному спорту.

В программе — состязания среди мужчин и женщин в дисциплине «слалом». Турнир проводится под эгидой международной федерации — впервые в истории Кыргызстана.

— В Турции продолжаются международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису.

Участвуют более 70 мастеров ракетки из 30 стран, в том числе кыргызстанец Данияр Дулдаев.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, Жогорку Кенеш — заседание парламента;

— 11.00, АКИpress — пресс-конференция «Ветераны ВС КР и общественные организации в защиту экс-министра обороны генерал-майора Таалайбека Омуралиева»;

— 11.00, КНИА «Кабар» — пресс-конференция «Презентация научной монографии «Маджму ат-Таварих» как исторический источник»;

— 15.00, Свердловский районный суд — заседание по делу Александра Кима.

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