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Общество

В Кыргызайылтехсервисе выявили финансовые нарушения на 2,2 миллиона сомов

Аудитом в ОАО «Лизинговая компания «Кыргызайылтехсервис» выявлены финансовые нарушения на 2,2 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

По их данным, аудит Кыргызайылтехсервиса проведен за период с 2009-го по 2016 год. Отмечается, что с 2011 года по 2017-й удержанная с заработной платы сумма подоходного налога в 200 тысяч сомов не перечислена в доход бюджета и не отражена в бухгалтерских отчетах. За тот же период удержанные с заработной платы страховые взносы в сумме 200 тысяч сомов также не перечислены в Соцфонд.

С 2011 года по 1 января 2017-го всего на заработную плату начислено 2,5 миллиона сомов. При этом взносы в Соцфонд в 400 тысяч сомов и ряд налогов на 600 тысяч сомов не перечислены в бюджет.

«В ноябре-декабре 2009 года ОАО израсходовало 0,5 миллиона сомов без подтверждающих документов. Кроме того, с 2009-го по 2015 год под отчет были выданы и впоследствии не приняты авансовые отчеты на 1,7 миллиона сомов», — говорится в сообщении.
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