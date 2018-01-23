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Общество

Экс-депутат избежал наказания. Прокуратура не нашла состава преступления

Экс-депутат Каракольского городского кенеша Максат Касенов, обвиняемый по статье «Хулиганство», перед судом не предстанет. Об этом ИА «24.kg» сообщили в кацелярии Каракольского городского суда. 

По их данным, летом решением суда он был заключен под стражу на два месяца. Однако, как сообщили ИА «24.kg» в правоохранительных органах, уголовное дело прекращено прокуратурой Иссык-Кульской области за отсутствием состава преступления. 

Максат Касенов был ранее арестован как зачинщик массовой драки в Караколе, произошедшей в июне прошлого года. По одной из версий, между собой выясняли отношения две городские преступные группировки, не поделившие сферы влияния в Караколе.  

А Таласский областной суд оставил в силе приговор первой инстанции в отношении депутата Таласского городского кенеша от фракции «Республика – Ата Журт» Памира Аблабекова. Об этом сообщил «Азаттык» со ссылкой на пресс-службу суда.

Памира Аблабекова суд признал виновным в хулиганстве и приговорил его к штрафу в 25 тысяч сомов.   

Территориальная избирательная комиссия подняла вопрос о лишении Аблабекова депутатского мандата. Депутат обратился с кассационной жалобой в областной суд. Однако приговор остался без изменений.
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