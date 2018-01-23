16:57
-9
USD 69.34
EUR 84.89
RUB 1.22
Общество

Оказавший сопротивление милиционерам пьяный сотрудник ГСБЭП уволен

Оказавший сопротивление милиционерам сотрудник ГСБЭП уволен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Уточняется, что по итогам служебного расследования оперуполномоченный Кубанычбек Тойчубеков  уволен за совершение проступков, не совместимых с требованиями, предъявляемыми к личным качествам сотрудника Финансовой полиции, а также за дискредитацию звания сотрудника ГСБЭП. 

За ненадлежащий ведомственный контроль за подчиненным во вверенном подразделении начальнику отдела и начальнику управления объявлены выговоры.

Напомним, сотрудник Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями в нетрезвом состоянии стал дебоширить. Когда его доставили в отделение милиции, он сорвал погоны с дежурного милиционера и угрожал «закрыть» его. Пьяного дебошира поместили в СИЗО.
Ссылка:
просмотров: 944
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт в VIP-городке. Кто получил три миллиона сомов?
Коттеджи Максима Бакиева. Юристы журналиста опротестовывают запрет на выезд
Экс-глава ЦСМ № 1 прокомментировал свое увольнение
Профсоюз горняков озабочен. 400 шахтеров уволены руководством китайской компании
Коттеджи Максима Бакиева. Журналиста вызывают на допрос в Финпол
Скандал в ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на замминистра МВД
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Финполиции Кыргызстана понадобились телевизоры и ноутбуки на 1,2 миллиона сомов
В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Требует деньги, сдает кабинеты. На директора ЦСМ № 1 пожаловались чиновникам
Популярные новости
На&nbsp;митинге в&nbsp;центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Письмо с&nbsp;зоны. Омурбека Текебаева стыдят и&nbsp;призывают быть мужчиной Письмо с зоны. Омурбека Текебаева стыдят и призывают быть мужчиной
Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на&nbsp;самом деле Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле
Реакция ГУОБДД на&nbsp;сообщения в&nbsp;WhatsApp. Мы&nbsp;проверили, как это работает Реакция ГУОБДД на сообщения в WhatsApp. Мы проверили, как это работает
Бизнес
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom
Впервые в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; карта World Elite Mastercard Впервые в Кыргызстане — карта World Elite Mastercard
Получи бесплатные минуты и&nbsp;Интернет от&nbsp;MegaCom! Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!