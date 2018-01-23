Оказавший сопротивление милиционерам пьяный сотрудник ГСБЭП уволен

Оказавший сопротивление милиционерам сотрудник ГСБЭП уволен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что по итогам служебного расследования оперуполномоченный Кубанычбек Тойчубеков уволен за совершение проступков, не совместимых с требованиями, предъявляемыми к личным качествам сотрудника Финансовой полиции, а также за дискредитацию звания сотрудника ГСБЭП.

За ненадлежащий ведомственный контроль за подчиненным во вверенном подразделении начальнику отдела и начальнику управления объявлены выговоры.

Напомним, сотрудник Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями в нетрезвом состоянии стал дебоширить. Когда его доставили в отделение милиции, он сорвал погоны с дежурного милиционера и угрожал «закрыть» его. Пьяного дебошира поместили в СИЗО.