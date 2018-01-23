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Общество

Президент Филиппин разрешил пристрелить его, если он станет диктатором

Фото из Интернета. Президент Филиппин Родриго Дутерте

Президент Филиппин Родриго Дутерте во время визита на военную базу попросил военнослужащих пристрелить его, если он продолжит возглавлять государство после истечения срока своих полномочий и станет диктатором. Об этом сообщило издание Reuters.

Если я останусь на посту дольше срока и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу.

Родриго Дутерте
Он добавил, что задача военнослужащих и силовых структур — «защищать Конституцию и защищать народ». «Помните, что это ваш священный долг», — указал президент Филиппин.

По данным Reuters, на прошлой неделе сторонники Родриго Дутерте в палате представителей конгресса Филиппин проголосовали за созыв конституционного собрания для перехода к федеративному устройству государства. Принятие новой Конституции приведет к отсрочке намеченных на 2019 год парламентских выборов и пересмотру срока полномочий не только депутатов, но и остальных чиновников.

Представитель Дутерте неоднократно заявлял, что у президента нет желания оставаться на посту дольше положенного срока и, если угодно, он предпочел бы уйти на пенсию раньше.

Reuters

Отметим, президент Филиппин известен резкими высказываниями. Например, в своем выступлении Дутерте послал экс-президента США Барака Обаму к черту, а программы Евросоюза по реабилитации наркоманов назвал «идиотскими».
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