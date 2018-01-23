В Кыргызстане до 2021 года введут лицензирование образовательной деятельности

В Кыргызстане до 2021 года хотят ввести временное лицензирование образовательной деятельности. Проект постановления вынесли на общественное обсуждение.
Юридические лица, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, желающие заниматься образовательной деятельностью, обязаны получить лицензию. Исключение составляют государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего, а также внешкольного образования.
Министерство финансов должно предусмотреть 19,6 миллиона сомов на оплату работы членов экспертной комиссии по проведению лицензионной экспертизы, изготовление бланков и проведение лицензионного контроля образовательной деятельности.
Если поправки примут, временное положение будет действовать до 31 декабря 2020 года.