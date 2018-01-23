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Общество

В Кыргызстане до 2021 года введут лицензирование образовательной деятельности

В Кыргызстане до 2021 года хотят ввести временное лицензирование образовательной деятельности. Проект постановления вынесли на общественное обсуждение.

Юридические лица, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, желающие заниматься образовательной деятельностью, обязаны получить лицензию. Исключение составляют государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего, а также внешкольного образования.

Если поправки примут, временное положение будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Министерство финансов должно предусмотреть 19,6 миллиона сомов на оплату работы членов экспертной комиссии по проведению лицензионной экспертизы, изготовление бланков и проведение лицензионного контроля образовательной деятельности.
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