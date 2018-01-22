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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает пресс-служба президента КР: 

- подписан закон о ратификации соглашения между Кыргызстаном Узбекистаном;
- подписан закон о ратификации договора между Кыргызстаном и Россией. Подробнее
 

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