Кыр
Eng
Архив
Наши услуги
Кыр
Eng
Архив
Наши услуги
23 января.
вторник
23 янв.
вт.
Бишкекское время
Время
00:32
-5
Бишкек
-5
Талас
+4
Джалал-Абад
+4
Ош
+7
Чолпон-Ата
+1
Нарын
-4
Баткен
-4
USD
69.34
EUR
85.18
RUB
1.23
USD
69.34
EUR
85.18
RUB
1.23
KZT
0.21
UZS
0.01
Рубрикатор
Поиск по сайту
Найти
Рубрикатор
Власть
Общество
Экономика
Происшествия
Агент 024
Спорт
Техноблог
Кыргызча
English
Бизнес
Общество
20:00, 22 января 2018
, Бишкек -
ИА «24.kg»
Сегодня в рубрике «Официально»
20:00, 22 января 2018
, Бишкек -
ИА «24.kg»
Сообщает пресс-служба президента КР:
- подписан закон о ратификации соглашения между Кыргызстаном Узбекистаном;
- подписан закон о ратификации договора между Кыргызстаном и Россией.
Подробнее
Рубрика «Официально» по
ссылке
.
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/73922/
просмотров: 614
Версия для печати
новостная рассылка
Самое важное за неделю
Подписаться
Материалы по теме
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Российским полицейским разрешили отдыхать в Кыргызстане и 12 других странах
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства посла России
Сегодня в рубрике «Официально»
Стоимость акций Центерры на бирже в Торонто (TSX)
на 22.01.2018
USD 4,94
Золотой резерв КР
Стоимость акций КР в "Центерре"
$382 691 129
Популярные новости
На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Письмо с зоны. Омурбека Текебаева стыдят и призывают быть мужчиной
Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле
Реакция ГУОБДД на сообщения в WhatsApp. Мы проверили, как это работает
Бизнес
Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom
Впервые в Кыргызстане — карта World Elite Mastercard
Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!
Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store