Регистрация на хадж-2018 начнется на этой неделе

Регистрация паломников на совершение хаджа в Мекку начнется на этой неделе. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

По ее данным, желающие могут в течение месяца сдать документы. Ранее муфтият объявлял, что регистрация будет осуществляться только по биометрическим паспортам.

Напомним, Саудовская Аравия выделила Кыргызстану квоту на 5,4 тысячи мест в 2018 году, что больше на 640 мест по сравнению с 2017-м.

По данным ДУМК, цены на хадж-2018 могуть быть изменены, так так Саудовская Аравия прибавила к соглашению 5 процентов. В прошлом году паломники платили $2 тысячи 760.

Хадж в 2018 году приходится на август. Отправка паломников в Саудовскую Аравию начнется в июле.