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Общество

Профессия — спасать жизни. Главный детский хирург Кыргызстана Талант Омурбеков

Ролик о профессоре, главном враче Городской детской клинической больницы № 3 Таланте Омурбекове подготовила мэрия Бишкека. Видео опубликовано на официальной странице муниципалитета в Facebook.

Талант Омурбеков работает в Городской детской клинической больнице № 3 уже 44 года, пришел туда, когда ему было 19 лет. Он рассказал, что вырос в семье военного: отец, братья, несколько поколений семьи — военные.

А я как-то с самого начала хотел стать врачом. Но потом мать сказала, что я из другого теста, не как военные. Ее слова были созвучны с моим желанием. Мне было лет 8-10.

Талант Омурбеков

Заместитель главного врача Гульнар Джанабилова рассказала, что у Таланта Омурбекова бывает по три операции в неделю, продолжительностью порой по 6 часов. По словам же самого главврача, большинство операций — это врожденные пороки. Он говорит, что в последнее время много детей рождается без заднего прохода, без пищевода, со спинным мозгом наружу.
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