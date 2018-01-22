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Общество

Дело о подрыве прокурорской машины. Подсудимого госпитализировали

Заседание суда по делу о подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева откладывали три раза. Отметим, разбирательство проходит в Октябрьском районном суде Бишкека.

Адвокат обвиняемого Тологона Айтмырзаева Бактыбек Джумашев рассказал ИА «24.kg», что слушания откладывались дважды, так как ГСИН не мог обеспечить конвой. «Суд назначили на 18 января. Должен был продолжиться допрос родителей потерпевшего, но слушания не было. Мой подзащитный в больнице, в ИК № 47», — рассказал Бактыбек Джумашев.

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По его словам, допрос родителей пострадавшего продолжится. Они требуют признать Тологона Айтмырзаева виновным, утверждают, что он у них обманом выманил крупную сумму денег, а потом хотел убить их сына, поскольку тот начал требовать возврата долга.

«Но Айтмырзаев не хотел его убивать. Откуда взялась статья «Покушение на убийство»? Я не понимаю. Нанесение тяжких телесных повреждений есть, но умысел убить не доказан», — отметил Бактыбек Джумашев.

Он добавил, что подал ходатайство в Генеральную прокуратуру о привлечении Эркина Курманалиева к уголовной ответственности, так как тот превысил служебные полномочия, когда угрожал его подзащитному тюрьмой и требовал вернуть деньги.

«Собственно, поэтому Айтмырзаев и решил подорвать машину Курманалиева, чтобы тот отстал от него. Припугнуть хотел. Умысла убивать у него не было», — сказал Бактыбек Джумашев.

Взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.
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