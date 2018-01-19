К онлайн-флешмобу «Мир читает Айтматова» присоединились и самые маленькие. Пятилетняя Сайкал наизусть читает произведение великого писателя «Ак кеме». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Кыргызстана.

Цель проекта — популяризация наследия Чингиза Айтматова, формирование культуры чтения айтматовских произведений. Чтобы принять участие в акции, необходимо записать видео с прочитанным отрывком из произведений Айтматова. Кыргызстанцы, обучающиеся за рубежом, могут прочитать отрывок на языке страны пребывания.

Произведение «Ак кеме» выбрала для участия во флешмобе и 11-летняя Ажар Кыдыкбекова.