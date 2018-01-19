В ГРС и Антимонополии разнятся данные о стоимости паспортов

Государственное агентство антимонопольного регулирования представило ИА «24.kg» утвержденные цена на паспорта.

Приказом Госагентства от 26 декабря 2017 года согласован прейскурант тарифов (цен) на платные услуги, оказываемые Государственной регистрационной службой по срочному документированию граждан.

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За три часа ID-карту можно получить за 943 сома, за два дня — за 871 сом, за 4 дня — за 787 сомов, за 8 дней — 743 сома.

Стоимость общегражданского паспорта за 3 часа составляет 3 тысячи 213 сомов, за 2 дня — 1 тысячу 558 сомов, за 4 дня — 1 тысячу 318 сомов, за 8 дней — 1 тысячу 232 сома.

Ранее ГРС представило иные цены, в несколько раз выше, чем в Госантимонополии. К примеру, ID-карту за 3 часа, по данным ГРС, можно получить за 4 тысячи сомов, а загранпаспорт — за 6 тысяч 130 сомов.