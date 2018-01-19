Не поджог был причиной пожара в микрорайоне «Асанбай», где сгорели семь кафе

Не поджог был причиной пожара в микрорайоне «Асанбай», произошедшего в октябре, когда сгорели семь кафе. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МЧС.

Тем не менее в ведомстве не назвали причину, по которой загорелось первое кафе.

Как сообщили ИА «24.kg» в Государственной судебно-экспертной службе, куда следователи Октябрьского РОВД передали все документы для подготовки заключения, они не имеют права разглашать предварительные итоги. Официальные результаты расследования в службе обещали представить до конца января.

Возгорание произошло 22 октября в кафе «Ганбей». Затем пламя перекинулось на соседние точки общепита. В результате пожара, по предварительным данным, сгорело семь кафе, общая площадь пожара составила более трех тысяч квадратных метров.