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Общество

Православные Кыргызстана отметили Крещение омовением в реках

Сегодня православные всего мира празднуют Крещение Господне. В России в этот день окунаются в прорубь, а в Кыргызстане ныряют в речки и купели. Корреспондент ИА «24.kg» побывала на праздновании Крещения в селе Воронцовка, на реке Ала-Арча.

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Самые массовые крещенские купания традиционно проходят на реке Карабалтинке в селе Сосновка. Рядом с Бишкеком окунуться можно в водоемы возле сел Ленинского, Новопокровка и Воронцовка. Мы решили отправиться на реку Ала-Арча. Там собираются прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Честно говоря, сначала подумала, что народу будет немного. Но не прошло и 15 минут, как всю прилегающую к купели территорию заняли машины. Люди все приезжали и приезжали. К купаниям уже все было готово — купель, палатка для переодевания. На месте дежурила машина МЧС.

Долго ждать не пришлось. Одни за одним мужчины, женщины, дети трижды окунаются в ледяную воду. У многих при этом перехватывает дыхание. Еще бы! По себе знаю эти ощущения...

— Как водичка? — спрашиваю у первого окунувшегося.

— Ничего, тепленькая. Да вы сами попробуйте! — предлагает мужчина.

— Попробую попозже. Как батюшка воду освятит, — честно обещаю.

К половине одиннадцатого на берегу практически нет свободного места. К тому времени верующие из храма в селе Воронцовка уже дошли крестным ходом до реки.

Традиционно воду в Крещение освящают дважды. Сначала в сочельник, 18 января, а потом во время самого праздника. Священник не просто читает молитву, но и трижды окунает в воду крест. Считается, что после этого самая обычная вода из речки приобретает целебные свойства.

Служба окончена. Теперь все желающие могут смело набирать воду домой и купаться. Возле купели очередь. Каждый хочет смыть с себя все хвори и болезни. Заболеть люди не боятся. Многие из них окунаются не первый год.

«Купание в реке не смоет всех грехов. Но придаст вам заряд бодрости и здоровья на год. Купайтесь на здоровье! Если не позволяет здоровье, можете просто умыться, попить водички. Этого достаточно», — напутствует прихожан настоятель храма протоиерей Александр Белоусов.

Я тоже любитель окунуться в Крещение. Этот год не стал исключением. И даже легкая простуда не остановила меня. Не знаю, как насчет болезней, но то, что такое купание дает хороший заряд бодрости, это факт. И да — проверено на себе. Окунаюсь уже более десяти лет. Еще ни разу не заболела.

Так что набирайтесь смелости и ныряйте в воду в следующем году. Но сначала сходите в церковь, на службу. Послушайте проповедь батюшки, чтобы лучше понять смысл праздника. Ведь в Крещение окунуться в прорубь — не просто дань моде, а осознанное действие в великий праздник.
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