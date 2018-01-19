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Общество

В Европе бушует самый мощный за 10 лет ураган

В Европе бушует шторм «Фредерике». Метеорологи уже называют его самым мощным в Европе за последние десять лет. Число жертв растет. По последним данным, погибших уже 10 человек. Из-за непогоды тысячи туристов не могут улететь из Германии и Нидерландов, сообщают vesti.ru.

В аэропорту Кельна и Бонна отменены все рейсы, один из терминалов аэропорта в Падерборне эвакуирован из-за повреждения крыши.

Как сообщается, концерн Deutsche Bahn отменил поездки по всей Германии, но и на машине или такси добраться вряд ли получится, так как многие дороги закрыты из-за поваленных деревьев. Работники железнодорожного сообщения предупреждают о возможности ДТП. В Гамбурге зарегистрировано не менее 125 дорожно-транспортных аварий.

«Из соображений безопасности отменить поездки — это правильное решение. Велика опасность того, что в результате шквалистого ветра деревья будут падать на провода и проезжающие автомобили», — рассказал представитель концерна Deutsche Bahn Ахим Штаус.

Высочайший уровень опасности объявлен и в Нидерландах. Там тоже транспортный коллапс. В Амстердаме из-за урагана отменили все рейсы. Вылететь стало возможным только после полудня, не работали поезда. «Мы приземлились здесь во время шторма, и это была худшая посадка в моей жизни», — признается туристка.

Трудности с вылетами и в Италии. Там виной всему уже общенациональная забастовка работников аэропорта.
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