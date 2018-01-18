Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:

— о внесении изменений в постановления правительства;

— об утверждении положения о формировании перечня инвестиционных проектов;

— о Государственном комплексном заказнике «Ак-Суу»

— о порядке разработки и оптимизации административных регламентов госуслуг

— о внесении изменений в постановление о регламенте правительства.

Сообщает пресс-служба президента КР:

— внесены изменения в Закон «О Совете безопасности Кыргызской Республики»;

— подписано аспоряжение о мерах по усилению роли и ответственности местных органов власти.

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