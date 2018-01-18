Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:
— о внесении изменений в постановления правительства;
— об утверждении положения о формировании перечня инвестиционных проектов;
— о Государственном комплексном заказнике «Ак-Суу»
— о порядке разработки и оптимизации административных регламентов госуслуг
— о внесении изменений в постановление о регламенте правительства.
Сообщает пресс-служба президента КР:
— внесены изменения в Закон «О Совете безопасности Кыргызской Республики»;
— подписано аспоряжение о мерах по усилению роли и ответственности местных органов власти.
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