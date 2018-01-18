21:56
0
USD 69.43
EUR 84.87
RUB 1.23
Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:

— о внесении изменений в постановления правительства;
— об утверждении положения о формировании перечня инвестиционных проектов;
— о Государственном комплексном заказнике «Ак-Суу»
— о порядке разработки и оптимизации административных регламентов госуслуг
— о внесении изменений в постановление о регламенте правительства.

Сообщает пресс-служба президента КР:
— внесены изменения в Закон «О Совете безопасности Кыргызской Республики»;
— подписано аспоряжение о мерах по усилению роли и ответственности местных органов власти.

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка:
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Сегодня в рубрике «Официально»
Популярные новости
Тилла Халлей живет в&nbsp;Таласе полтора года, но&nbsp;ее&nbsp;все равно считают туристкой Тилла Халлей живет в Таласе полтора года, но ее все равно считают туристкой
В&nbsp;Кыргызстане намерены в&nbsp;два раза снизить цены на&nbsp;регистрацию авто. Временно В Кыргызстане намерены в два раза снизить цены на регистрацию авто. Временно
Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от&nbsp;льда. Сидя в&nbsp;автобусе Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от льда. Сидя в автобусе
Проект &laquo;Умный город&raquo;. Кто из&nbsp;депутатов имеет отношение Проект «Умный город». Кто из депутатов имеет отношение
Бизнес
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему
MegaCom запустил 4G-роуминг в&nbsp;новых сетях MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях