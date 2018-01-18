Члена ОПГ Жумагулова к досрочному освобождению представил начальник колонии

Читайте по теме ГСИН: Член ОПГ Чингиз Жумагулов вышел на свободу, отбыв половину срока наказания

Члена организованной преступной группировки Чингиза Жумагулова к досрочному освобождению представил начальник колонии № 47. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Уточняется, что постановлением Верховного суда от 13 декабря прошлого года Жумагулов оправдан по статьям «Покушение на убийство», «Организация преступного сообщества», а также «Соучастие в преступлении» УК КР.

Отметим, что Жумагулова оправдали по пунктам, относящимся к особо тяжким преступлениям. Согласно Уголовному кодексу, за данные преступления грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Между тем судьи Верховного суда признали члена ОПГ виновным по статье «Хулиганство» по части применения или угрозы применения оружия, связанной с сопротивлением представителям власти. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

«Постановлением начальника учреждения № 47 ГСИН Мамбетова А.А. от 30 декабря 2017 года к осужденному Жумагулову применена амнистия, неотбытый срок наказания сокращен на 1/3. Это постановление санкционировано прокуратурой. Ленинский районный суд Бишкека 16 января 2018 года представление начальника ИК № 47 об условно-досрочном освобождении осужденного удовлетворил. Постановление не было обжаловано», — сообщили в суде.