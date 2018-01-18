02:05
+1
USD 69.44
EUR 84.74
RUB 1.22
Общество

В крещенскую ночь освятят все океаны Земли

Духовенство Московского патриархата в крещенскую ночь планирует освятить воды всех четырех океанов планеты, сообщает interfax.ru.

Таким образом, как сообщили «Интерфаксу» священники, которые несут служение в России и других странах мира, они последуют древней православной традиции освящать воду не только в храмах, но и в открытых водоемах в праздник Богоявления.

Северный Ледовитый океан, как ожидается, будет освящен в поселке Тикси, самом северном населенном пункте Якутии, на берегу моря Лаптевых.

Община русского прихода в Рейкьявике выйдет на берег Атлантического океана, где настоятель местного прихода священник Тимофей Золотуский также совершит освящение воды.

Тихий океан будет освящен на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик в Приморье (Японское море) и в бухте Гертнера Магаданской области (Охотское море).

Индийский океан будет освящен в районе Персидского залива, в Объединенных Арабских Эмиратах, где есть община Русской православной церкви, много лет возглавляемая архимандритом Александром (Заркешевым).

19 января православные христиане вспоминают Крещение Христа в реке Иордан.

Слово "крещу" дословно в переводе с греческого означает "погружаю в воду". Предшествует празднику Крещенский сочельник, когда верующие постом и молитвой готовят себя к предстоящему торжеству. Христиане верят, что ночью вода во всех водоемах земли становится святой и обретает чудесные целебные свойства.
Ссылка:
просмотров: 586
Версия для печати
Материалы по теме
Крещение-2018. Как правильно провести праздник
Популярные новости
Тилла Халлей живет в&nbsp;Таласе полтора года, но&nbsp;ее&nbsp;все равно считают туристкой Тилла Халлей живет в Таласе полтора года, но ее все равно считают туристкой
Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от&nbsp;льда. Сидя в&nbsp;автобусе Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от льда. Сидя в автобусе
Проект &laquo;Умный город&raquo;. Кто из&nbsp;депутатов имеет отношение Проект «Умный город». Кто из депутатов имеет отношение
Конфликт в&nbsp;VIP-городке &laquo;Ала-Арча&raquo;. Келдибеков и&nbsp;Кулов прокомментировали инцидент Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча». Келдибеков и Кулов прокомментировали инцидент
Бизнес
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему
MegaCom запустил 4G-роуминг в&nbsp;новых сетях MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях