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Общество

Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча» начался с увольнения охраны

Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча» начался с увольнения охраны. Уволенные рассказали ИА «24.kg», как развивались события и какие претензии предъявили им жители и правление.

По словам начальника охраны городка «Ала-Арча-2» Замирбека Дуйшекеева, они охраняли VIP-особняки 10 лет. Отстояли территорию и во время апрельских событий 2010 года. К их работе не было нареканий. «Трудовой контракт у нас истекал 31 декабря 2017 года. Новое правление объявило нам, что останется только 12 человек, а трое, в том числе и я, будут уволены, так как мы дублируем функции новой охраны. Однако с заключением нового договора тянули», — отметил он.

Единственной претензией от ТСЖ стало ограбление одного дома 5 января. «Мы неоднократно просили администрацию установить камеры видеонаблюдения. Но этого не сделали. Ранее установленные камеры устарели, и запись не ведется. Владелец дома предъявил претензию не охране, а ТСЖ», — добавил Замирбек Дуйшекеев.

Уволенные охранники намерены обратиться в Генеральную прокуратуру, так как считают, что их лишили работы незаконно. В настоящее время VIP-городок охраняет охранное агентство «Кинг».

По данным Министерства юстиции, учредителем охранного агентства «Кинг» является Абдуллабек Рахманов — депутат Бишкекского городского кенеша. К слову отметим, что его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Верховный суд его оправдал.

Его отец Пайзуллабек Рахманов в 2010 году провозгласил себя губернатором Джалал-Абадской области. Потом сбежал и был объявлен в розыск. Спустя несколько лет Пайзуллабека Рахманова задержали в Казахстане.

Скандал повлек широкий общественный резонанс, поскольку в нем участвовали политики с громкими именами: экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков, лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов и их жены.
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