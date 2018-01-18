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Общество

Двенадцать кыргызстанцев в 2017 году сменили пол

Двенадцать кыргызстанцев в 2017 году сменили  пол. Такие данные ИА «24.kg» представили в пресс-службе ГРС.

Гражданин имеет право изменить свой пол в соответствии со статьей 72 Закона КР «Об актах гражданского состояния».

Она гласит, что изменения в запись акта гражданского состояния вносят в случае представления документа установленной формы об изменении пола, выданного медицинской организацией.

Кроме того, исправления вносят, если в записи акта гражданского состояния указаны неправильные или неполные сведения, а также допущены орфографические ошибки.

В ГРС отметили, что анализ по смене пола проводился только по итогам 2017-го, поэтому сложно сказать, участились ли такие случаи. 
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