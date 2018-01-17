Автомеханик стал мастером по маникюру из зависти к невесте

Автомеханик из Джерси сменил профессию и стал первым мужчиной-мастером по маникюру на острове. Его историю, как сообщило rambler.ru, рассказало издание The Mirror.

39-летний Джон Шорт объяснил, что своим выбором решил разрушить гендерные стереотипы. Несмотря на то, что его зарплата упала почти на треть, он «никогда не чувствовал себя счастливее».

Все годы работы механиком он замечал, что его невеста куда больше радуется своей работе, чем он: девушка держит свой салон красоты. Однажды он решился устроиться к ней и пошел на курсы парикмахеров, но вскоре понял, что работа с ногтями интересует его больше. Он начал ассистировать невесте и понял, что ему это нравится, а девушка оценила его талант.

«Когда я был автомехаником, я и подумать не мог, что стану делать маникюр. В этой сфере не так много парней, как и среди механиков — девушек», — рассказывает Шорт. Ему не очень нравилось в автосервисе из-за «низкой культуры» работавших с ним коллег.

По словам Шорта, работа с ногтями напоминает ему покраску машин.

Процесс абсолютно такой же: убираешь старый слой краски, готовишь поверхность и наносишь лак слой за слоем — разница только в размерах.

К тому же ему нравится, что он сидит и держится за руки с женщинами целый час, а то и два. Поначалу Шорту не очень хорошо удавалось все это время разговаривать с клиентами, но со временем он научился и даже начал уводить клиентов у своей девушки.