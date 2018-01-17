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Общество

На автодороге Бишкек — Ош спускают лавины

На 246-м километре дороги Бишкек — Ош (участок Кочкулу-Булак) спускают снежные лавины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, работы будут вести до 22 января под координацией оперативной группы МЧС с привлечением артиллерийских расчетов Генерального штаба Вооруженных сил.

В ведомстве предупреждают, что передвижение автомашин будут останавливать только на время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автодороги закрывать не будут.

Отметим, журналист ИА «24.kg» находится с сотрудниками МЧС. О том, как происходит спуск лавин, что интересного и опасного есть в этом процессе, читайте на нашем сайте в субботу, 20 января, в рубрике «Мои 24».

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