О коррупции в Соцфонде Кыргызстана рассказал глава ведомства

Глава Социального фонда Кыргызстана Тенизбек Абжапаров рассказал о коррупционных рисках в ведомстве. Об этом он сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам Тенизбека Абжапарова, граждане приносят в Соцфонд фиктивные справки о наличии трудового стажа и выплатах. Это происходит в тех случаях, когда при обращении в архив не находится данных о человеке.

Правительство активно работает над реализацией проекта «Таза коом». У нас будет единая база данных. Тогда коррупционный элемент искоренится. Тенизбек Абжапаров

«На сегодня ведется внутренний аудит службы в части начисления пенсий в предыдущие годы. Если по вине наших сотрудников допущена ошибка, мы восстанавливаем пенсии. Здесь были моменты, когда наши сотрудники были замешаны в коррупции. Есть риски при выплате пенсий через «Кыргыз почтасы», когда почтальоны не вовремя их доставляют. Мы сейчас работаем над этим вопросом», — заключил Тенизбек Абжапаров.