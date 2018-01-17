Как получить образование за рубежом и не стать жертвой мошенников

Выпускники китайских вузов Нурсултан Кубанов и Улан Абдраев рассказали журналистам, почему студенты из Кыргызстана становятся жертвами мошенников.

Как отметил Нурсултан Кубанов, абитуриенты попадают на удочку так называемых спонсоров, обещающих бесплатное образование за рубежом и полную поддержку. Но в итоге приезжающий в другую страну студент выясняет, что в вуз он не зачислен, жить ему негде и стипендии нет. Нурсултан Кубанов рассказал о формах приглашений 201 и 202. Первая форма предполагает стипендию, вторая — нет.

Кроме того, стать участником грантовой программы можно только при сдаче экзамена на знание языка страны пребывания. Нурсултан Кубанов отметил, что компании-мошенники предлагают свои услуги за $300. В прошлом году с такими фактами столкнулись более 20 человек. С начала 2018 года Нурсултан Кубанов получил уже две жалобы.