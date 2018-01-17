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Общество

Фантазии дизайнера. Как выглядел бы крах Google и других цифровых гигантов

Андрей Лакатусу, графический дизайнер и иллюстратор из Румынии, создал серию цифровых полотен под названием Social Decay («Социальный распад»). О этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

В своих работах дизайнер показал трехмерные логотипы популярных брендов социальных медиа, которые мы используем каждый день, таких как Facebook, Google, Twitter, Pinterest и Tinder, в виде съедаемых ржавчиной и временем полуразвалившихся вывесок, символизирующих падение интернет-гигантов.

Вывески выполнены в стиле ретро-футуризма, что является отсылкой к серии компьютерных игр Fallout.

Основная идея дизайнера: все, что сейчас кажется ультрасовременным, будет представляться устаревшим и архаичным в будущем. Многие уже сейчас считают, например, Facebook слишком «олдскульным», громоздким и сложным.
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