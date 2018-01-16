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Общество

Заключенные в Кыргызстане готовятся к выставке: пишут картины и делают сувениры

В исправительной колонии №8 в селе Петровка заработал цех по изготовлению сувениров из дерева, металла и пластика. Об этом сообщает ГСИН.

По данным ведомства, производство организовано при помощи одного из общественных фондов.

Сейчас производственный отдел ГСИН изучает спрос на изделия. Некоторые из них впервые будут представлены на рынке Кыргызстана. В ближайшее время планируется проведение выставки творческих работ осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Место проведения и дата пока не определены.

ГСИН

В Госслужбе добавили, что кроме сувениров будут представлены войлочные изделия и выжженные на дереве сцены из эпоса «Манас», а также рисунки.

Как рассказали ИА «24.kg», интересные картины маслом представил экс-заместитель председателя СГО Нурлан Темирбаев. Он проходил одним из фигурантов по делу об апрельских событиях 2010 года. И в июле 2016 года Верховный суд вынес окончательный приговор ему и ряду других высокопоставленных чиновников и военных. Нурлан Темирбаев получил 25 лет и сейчас содержится в ИК №27.
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