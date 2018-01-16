Пользователей Facebook умилило видео рождения смертельно опасных пауков

Австралийский парк рептилий выложил на своей странице в Facebook кадры рождения сиднейских лейкопаутинных пауков.

На видео пауки вылупляются из кокона, а специалист пинцетом помогает им выбраться. «Малыши воронковых пауков, вылезающие из кокона, кого-то могут привести в ужас, но мы их любим», — написали сотрудники парка в описании к ролику.

Пользователи также оценили рождение членистоногих. Patience Melton указала на несовместимость музыкального ряда с происходящим на видео.

Разве музыка из фильмов ужасов нужна? Видеть, как вылупляются пауки, это же красота. Они такие маленькие и нежные! Patience Melton

Пользователи также поинтересовались, как пауки выживают в естественных условиях. «А иначе детки не смогли бы выбраться из кокона? Что тогда случается в природе, как разрушается кокон?» — поинтересовался Luan Danaan.

Сиднейский лейкопаутинный (воронковый) паук — самый ядовитый паук Австралии, а также второй в рейтинге опаснейших в мире.