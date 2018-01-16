Солистка The Cranberries хотела записать новую версию хита Zombie

Скончавшаяся солистка группы The Cranberries Долорес О’Риордан планировала записать новую версию хита Zombie. Об этом сообщило РИА «Новости».
Сегодня О’Риордан должна была встретиться с группой Bad Wolves в студии звукозаписи, чтобы поработать над новой версией культовой песни 1994 года.
Как рассказал один из музыкантов Bad Wolves, О’Риордан услышала их версию песни и хотела записать для композиции свой вокал.
Напомним, солистка The Cranberries скончалась накануне в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она приехала в британскую столицу для участия в звукозаписи.
Полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9.05 по местному времени, врачи констатировали смерть О’Риордан на месте. Кончина певицы пока рассматривается как «необъяснимая», следствие продолжается.
О’Риордан увидела в новостях убитую горем мать одного из погибших мальчиков. Именно тогда и появилась на свет песня Zombie. О гибели детей и разбитых сердцах матерей пела Долорес, увековечивая эту и другие трагедии, в которых пострадали невинные мирные жители.