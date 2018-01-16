Airbnb потратит $100 тысяч на рекламу поездок в «задницу мира»

Сервис по бронированию жилья Airbnb объявил о рекламе поездок в страны, которые президент США Дональд Трамп якобы назвал «сортирными», или «задницей мира».

Airbnb намерен потратить на цифровую кампанию как минимум $100 тысяч. Он будет рекламировать жилье на Гаити, в Сальвадоре и африканских странах.

Another magical place to stay in the beautiful country of Ghana https://t.co/ouKDH8jx5q pic.twitter.com/sjQyvWJDNL — Brian Chesky (@bchesky) 12 января 2018 г.

По данным сервиса, в 2017 году 75 тысяч хостов в названных странах заработали в общей сумме $170 миллионов. Компания заявила, что хочет и дальше поощрять поездки в эти «особые и красивые места», и напомнила о своей миссии «по созданию мира, где каждый может быть откуда угодно».

В соцсетях Airbnb уже начали рекламировать поездки в «сортирные страны». Основатель и гендиректор компании Брайан Чески лично присоединился к кампании.

Отметим, президент Дональд Трамп считает, что США должны принимать меньше иммигрантов из «сортирных» стран («shithole countries») вроде Гаити, Сальвадора и стран Африки. Об этом сообщила газета The Washington Post, а также подтвердили Reuters и CNN. Трамп признал, что обсуждение шло жестко, но заметил, что не произносил этих слов, позже обвинив сенатора в искажении своих фраз.