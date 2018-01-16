В Саудовской Аравии показали первый за 35 лет фильм

Первым показанным на широком экране фильмом в Саудовской Аравии после 35 лет запрета кинотеатров стал американский «Эмоджи фильм», сообщило издание mail.ru со ссылкой на РИА «Новости» и журнал Newsweek.

По данным СМИ, посетители временного кинотеатра могли не только посмотреть кино, но и купить попкорн.

Ранее издание Khaleej Times сообщило о том, что в настоящее время власти страны распорядились оборудовать временные места для просмотра кинофильмов.

Кинотеатры в Саудовской Аравии запретили в начале 1980-х. Граждане этой страны в основном ездили смотреть кино в соседний Бахрейн. Однако совсем недавно Генеральная комиссия по аудиовизуальным медиа начала выдавать лицензии кинотеатрам. Первые из них откроются в марте.