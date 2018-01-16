В Саудовской Аравии показали первый за 35 лет фильм

Первым показанным на широком экране фильмом в Саудовской Аравии после 35 лет запрета кинотеатров стал американский «Эмоджи фильм», сообщило издание mail.ru со ссылкой на РИА «Новости» и журнал Newsweek.
По данным СМИ, посетители временного кинотеатра могли не только посмотреть кино, но и купить попкорн.
Ранее издание Khaleej Times сообщило о том, что в настоящее время власти страны распорядились оборудовать временные места для просмотра кинофильмов.
Кинотеатры в Саудовской Аравии запретили в начале 1980-х. Граждане этой страны в основном ездили смотреть кино в соседний Бахрейн.
Однако совсем недавно Генеральная комиссия по аудиовизуальным медиа начала выдавать лицензии кинотеатрам. Первые из них откроются в марте.
Как ожидается, к 2030 году в королевстве будет действовать более 300 сетей кинотеатров, которые станут показывать фильмы для широкой публики более чем на двух тысячах экранов. Фильмы будут проходить цензуру таким образом, чтобы не нарушать моральные ценности страны.