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Общество

Религия не позволяет. В Кыргызстане родители отказываются прививать детей

В Кыргызстане остались непривитыми 1 тысяча 200 детей. Родители отказались вести их на календарные прививки от кори и гриппа из-за религиозных убеждений. 

Руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Жолдош Калилов заявил ИА «24.kg», что с такими супружескими парами проводится разъяснительная работа, и пояснил: число таких отказников ежегодно сокращается. Пик пришелся на 2012 год. Тогда отказались от вакцинации более 4 тысяч человек.  На сегодня привито 96,8 процента населения. 

Ранее теолог Кадыр Маликов объяснил, что нежелание людей делать привики никак не связано с религией. «К сожалению, в отказе от вакцинации лежит человеческий фактор, который не имеет никакого отношения к вере. Отказники есть и среди верующих христиан. Это связано с сомнением граждан в качестве вакцины и понимании теории так называемого большого заговора», – сказал он.

Другой причиной отказа от прививок Кадыр Маликов считает необразованность населения. 
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