Религия не позволяет. В Кыргызстане родители отказываются прививать детей

В Кыргызстане остались непривитыми 1 тысяча 200 детей. Родители отказались вести их на календарные прививки от кори и гриппа из-за религиозных убеждений.

Руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Жолдош Калилов заявил ИА «24.kg», что с такими супружескими парами проводится разъяснительная работа, и пояснил: число таких отказников ежегодно сокращается. Пик пришелся на 2012 год. Тогда отказались от вакцинации более 4 тысяч человек. На сегодня привито 96,8 процента населения.

Ранее теолог Кадыр Маликов объяснил, что нежелание людей делать привики никак не связано с религией. «К сожалению, в отказе от вакцинации лежит человеческий фактор, который не имеет никакого отношения к вере. Отказники есть и среди верующих христиан. Это связано с сомнением граждан в качестве вакцины и понимании теории так называемого большого заговора», – сказал он.

Другой причиной отказа от прививок Кадыр Маликов считает необразованность населения.