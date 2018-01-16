Как взимать сборы за регистрацию электромобилей, если их всего четыре в стране?

Депутат Дастан Бекешев не понимает, зачем взимать сборы за регистрацию электромобилей. Об этом он заявил ИА «24.kg».

По его словам, в стране зарегистрировано всего четыре электромобиля. «Поэтому я не понимаю, какой смысл взимать с них плату. Я также намереваюсь поставить вопрос о снижении стоимости при регистрации авто с гибридными двигателями на 50 процентов», — сказал Дастан Бекешев.

Он добавил, что аналогичное предложение выдвинет и относительно сбора налогов с владельцев таких машин. Дастан Бекешев также заявлял о желании очистить город от старых машин. Он даже предлагал убрать из Бишкека все маршрутки, чтобы горожане ходили пешком.

Напомним, в Кыргызстане впервые добавили в тарифную сетку оценки автомототранспортных средств электромобили. По данным ГРС, мощность двигателей электромобилей будут оценивать до 50 и более 50 киловатт. При первичной и перерегистрации тарифы составят 5 и 1 процент.