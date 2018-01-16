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Общество

Пять дней работы WhatsApp ГУОБДД: 500 сообщений, проверка связи и смайлики

За пять дней на номер WhatsApp Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения поступило более пятисот сообщений о нарушениях ПДД. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник Центра мониторинга ГУОБДД Медер Шабданов.

По его словам, ежеденевно на горячую линию поступает около сотни сообщений.

«Более двухсот сообщений из пятисот, присланных на WhatsApp, это сигналы о нарушении правил дорожного движения. В это число входят и сообщения о нарушениях ПДД самими сотрудниками ГУОБДД», — рассказал Медер Шабданов.

В остальных случаях граждане пишут сообщения с просьбой проконсультировать их.

По словам Медера Шабданова, были случаи, когда люди отправляли смайлики или знак препинания, а на ответ сотрудников ГУОБДД, что абонента готовы выслушать и принять его жалобу, приходило сообщение «Проверка связи».

«Из Иссык-Кульской области пришло сообщение о том, что автомашины, продающие уголь, создают помехи другим водителям. Мы связались с коллегами, они выехали на место и решили проблему», — рассказал Шабданов.

Напомним, очевидцы ДТП и других инцидентов на дорогах могут отправлять на WhatsАpp сообщения, фото и видео о нарушении правил дорожного движения.

На официальном сайте ГУОБДД также можно оставить заявление или жалобу на работу сотрудников.

Телефон доверия ГУОБДД: (0312) 63 09 00. WhatsАpp ГУОБДД: (0706) 63 09 00.
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