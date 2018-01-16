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Общество

Розы, хризантемы, орхидеи. Какие цветы покупает мэрия Бишкека

Мэрия Бишкека объявила тендер на покупку цветов и композиций на 2018 год. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Планируется закупить 50 цветочных композиций, состоящих из 25 свежих голландских роз одного вида или из антуриума, гвоздик, гербер, лилий, тюльпанов, хризантем, орхидей, ирисов и прочих цветов.

На покупку цветов выделено 600 тысяч сомов.

Кроме того, покупается 40 букетов голландских роз. Штучно купят 400 голландских роз и 180 гвоздик.

В стоимость цветочной композиции должны входить услуги доставки. Поставщик должен предусмотреть доставку в рабочее и нерабочее время, а также в выходные или праздничные дни.

Оперативность, креативность оформления заказа приветствуются.
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