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Общество

Суд по жалобе «Бир дуйно — Кыргызстан» против ГКНБ отложили

Суд по жалобе «Бир дуйно — Кыргызстан» против ГКНБ отложили из-за неоформленной доверенности сотрудника ведомства. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правозащитной организации.

По ее данным, 15 января в Бишкекском городском суде начался процесс по рассмотрению апелляционной жалобы ГКНБ на решение Первомайского районного суда от 30 октября. Тогда суд, напомним, частично удовлетворил иск Толекан Исмаиловой и признал, что ГКНБ распространял недостоверные сведения о правозащитной организации «Бир дуйно — Кыргызстан». Но Госкомитет подал апелляцию.

«15 января во время судебного процесса представитель ГКНБ капитан юстиции Алибек Алибаев представил суду доверенность, которая, как оказалось, не была оформлена соответствующим образом. В доверенности, выданной председателем ведомства Абдилем Сегизбаевым от 5 января 2018 года, стояла его подпись, но не было печати. Сославшись на отсутствие печати, судьи горсуда вынуждены были перенести процесс на 25 января», — сообщили в «Бир дуйно».
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