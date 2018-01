Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 16 января пасмурно и небольшой снег. Температура опустится до −8...-2 градусов. День увеличился до 9 часов 24 минут: восход Солнца в 8.29, заход в 17.53.

Отключение газа

Голубого топлива нет в жилмассивах «Красный Строитель», «Керамический», в селе Нижняя Ала-Арча, в районах, ограниченных улицами Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского, Коллективной, переулками Аульным, Аул, Новосельским, МЧК.

Кроме того, нет газа на улице Сагынбая, 77.

Памятные даты

Годовщина крушения «Боинга-747» в поселке Дачи Су

16 января 2017 года потерпел крушение транспортно-грузовой «Боинг-747», который совершал рейс из Гонконга в Стамбул, погибли 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа — граждане Турции, разрушено несколько десятков домов. Кроме того, один гражданин КР умер по естественным причинам, оказывая помощь пострадавшим. Турецкая сторона выплатила компенсации пострадавшим и семьям погибших. По предварительному заключению экспертов, вины кыргызской стороны нет. 13 января 2018 года на месте крушения открыли памятник.

Мраморная плита разделена на две части, между ними — падающее крыло самолета. С двух сторон написаны имена 39 погибших. Внизу высечено четверостишие в память о них. Рядом посажены елки, установлены скамейки. В ночное время памятник освещается.

Всемирный день The Beatles

Отмечается с 2001 года решением ЮНЕСКО. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился Ринго Старр.

16 января 1964-го журнал Cashbox присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.





Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла «Please Please Me». С этого момента на планете началось сумасшествие, получившее говорящее название «битломания».





The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

День ледовара

Скорее всего, о таком празднике и профессии вы слышите впервые. Но именно сегодня все заливщики льда — и профессиональные, работающие на больших ледовых аренах, и любители, заливающие катки во дворах для детворы, — отмечают свой профессиональный праздник.

Эта дата для него была выбрана не случайно. 16 января в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер — ледовый комбайн для восстановления льда на катках (до изобретения это делалось вручную).

Насколько удачным получится выступление фигуристов, удастся ли ярко и без помарок сделать прокат — все это зависит, в том числе, и от качества покрытия, а за него отвечают ледовары.

Процесс «варки льда» очень кропотливый, он занимает около семи дней. Сначала температура бетонной плиты в основании арены снижается с комнатной до нулевой, постепенно переходя в минус. Все это происходит в течение нескольких дней. После помывки и чистки бетона начинается заливка шлангом. Когда набирается массив толщиной полтора—два сантиметра, начинается окрашивание льда.

Для тренировок фигуристов, к примеру, лед должен быть сероватого цвета. Поэтому сначала кладется белая краска, потом — серая. После покраски снова заливается вода, затем следует отжиг: поднимается температура плиты, выезжает специальный комбайн и как бы продавливает лед, чтобы из пор вышли воздух и соль, убирает «шлаки». После этого наносится последний слой льда.

Куда сходить

Культура

— В Галерее М продолжается выставка «Зимнее настроение».

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

— В 18.00 в компании Feel Good пройдут управленческие поединки.

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в затруднительном положении.

— В 18.30 в ololohaus — тренинг «Одно кресло, которое может улучшить все ваши отношения».

Работая в семи разных странах, Мадина Демирбаш искала ответ на один вопрос: что нужно для того, чтобы быть счастливым с близким человеком? Приходите все, кому интересна тема отношений, независимо от вашего возраста и семейного положения. Будьте готовы к новым осознаниям, юмору и вкусному печенью.

— В 18.30 в конгресс-холле «Империал» пройдет лекция «Касиет дүйнөсү».

Организаторы лекции обещают рассказать о волшебном мире «касиет», который уважали и ценили предки кыргызов. По словам лекторов, это необъяснимая сила, которая способствует осмыслению жизни и очищению человека.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 10.00, Западный зал — комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;

— 10.00, Восточный зал — комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту;

— 14.00, Западный зал — комитет по экономической и фискальной политике;

— 14.00, Большой овальный зал — комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию;

— 14.00, АКИpress — пресс-конференция «Инициативная группа граждан предлагает снизить залог для политпартий в период проведения выборов с 5 миллионов до 1 миллиона сомов»;

— 15.00, Бишкекский городской суд — заседание по делу экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.