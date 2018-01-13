В Саудовской Аравии женщины впервые посетили футбольный матч

В Саудовской Аравии женщины впервые смогли посетить футбольный матч. Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на портал Goal.com.

Встреча между местными командами «Аль-Ахли» и «Аль-Батен» в рамках чемпионата страны прошла в Джидде в пятницу, 12 января. Ее смогли посетить женщины благодаря указу, изданному властями государства в конце октября 2017 года. Этим документом снят запрет на допуск женщин в качестве зрителей на футбольные стадионы.

Три стадиона в Саудовской Аравии оснастили специальными семейными секторами, из которых женщины смогут наблюдать за матчами.