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Общество

В Саудовской Аравии женщины впервые посетили футбольный матч

В Саудовской Аравии женщины впервые смогли посетить футбольный матч. Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на портал Goal.com.

Встреча между местными командами «Аль-Ахли» и «Аль-Батен» в рамках чемпионата страны прошла в Джидде в пятницу, 12 января. Ее смогли посетить женщины благодаря указу, изданному властями государства в конце октября 2017 года. Этим документом снят запрет на допуск женщин в качестве зрителей на футбольные стадионы.

Три стадиона в Саудовской Аравии оснастили специальными семейными секторами, из которых женщины смогут наблюдать за матчами.
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