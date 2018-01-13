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Общество

В Якутии есть гора, напоминающая стену из сериала «Игра престолов»

В Instagram появилось фото с горой, напоминающей стену, которая разделяет Север и Юг в сериале «Игра престолов», сообщил news.rambler.ru.

Снимок, сопровождающийся надписью «The Wall is real!» («Стена существует!») сделан в Якутии. На фото видно, что с одной стороны стены лежит снег, а с другой снега нет.

Фото появилось вчера, но уже набрало около 200 тысяч «лайков».

Ранее Национальная вещательная компания «Саха», говорится в сообщении, написала письмо руководству телеканала HBO с предложением снять финальный сезон «Игры престолов» в Якутии. 
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