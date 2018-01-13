Российские чиновники будут отчитываться за свои посты в Интернете

Сотрудники Государственной думы РФ будут отчитываться за свои посты в Интернете. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

На внутреннем сайте Госдумы появилось предупреждение о том, что все ее сотрудники теперь обязаны в рамках декларационной кампании заполнить сведения об «общедоступной информации», которую они размещали в Интернете.

Чиновники говорят, что эти требования размыты и маловыполнимы, а сами госслужащие и так перегружены отчетностью. Форму утвердило правительство накануне Нового года. Она стала обязательной как для государственных и муниципальных служащих, так и для желающих устроиться на работу.

Служащий должен заполнить информацию о себе (ФИО, должность и паспортные данные), после чего в специальной графе проставить «адреса сайта» или «страницы сайта», на которых он размещал «общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать».

Сведения о деятельности в Интернете чиновники должны сдавать до 1 апреля года, следующего за отчетным. Должны отчитываться и кандидаты при поступлении на службу, причем о действиях за три года.