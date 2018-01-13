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Общество

Смертельно опасный флешмоб в Интернете: подростки едят стиральный порошок

В Интернете стал распространяться опасный флешмоб Tide Pod Challenge: подростки едят капсулы стирального порошка и выкладывают видео в Сеть, сообщила lenta.ru со ссылкой на Fox News.

Tide.com
Фото Tide.com. Гель-таблетки стирального порошка

Врачи предупреждают: подобные действия могут навредить здоровью, а в некоторых случаях привести к смерти, так как стиральный порошок содержит этанол, полимеры и другие чрезвычайно токсичные для человеческого организма вещества.

Как отметило издание, тинейджеры жуют гель-таблетки Tide и других марок, похожие на конфеты, а потом передают эстафету друзьям, чтобы те последовали их примеру. Некоторые даже пытаются перед употреблением готовить капсулы и сервировать их на тарелке.

Издание пояснило, что флешмоб, вероятно, начался с сатирической статьи в газете The Onion, опубликованной еще в 2015 году. В 2017-м журнал College Humor разместил шуточное видео о человеке, который поедал капсулы порошка, потому что они выглядели вкусными.
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