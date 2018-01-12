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Общество

В некоторых районах Бишкека 12 дней не будет газа

В связи с аварийно-восстановительными работами 15-26 января будет прекращена подача природного газа в некоторые районы Бишкека. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, газа не будет в жилмассивах «Красный Строитель», «Керамическая», в селе Нижняя Ала-Арча, в районах, ограниченных улицами Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского, Коллективной, переулками Аульным, Аул, Новосельским, МЧК.

Кроме того, 15-16 января не будет газа на улице Сагынбая, 77.

Работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям, сообщили в ОсОО.
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