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Общество

В ОТРК появилась инсталляция из книг. Пользователи возмущены

В здании ОТРК появилась инсталляция «Река знаний» из книг. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор телекомпании Илим Карыпбеков.

«Только через образование мы можем развить нашу страну, решить наши проблемы (книги старые, советских времен, подарок близкого человека)», — написал он.

Спустя всего несколько минут после размещения инсталляция вызвала шквал критики пользователей. «Это так же ужасно, как книга в туалете, используемая вместо бумаги», — возмущаются в комментариях.

«Инсталляция красивая, но книги жалко...», — также пишут люди. Кроме того, в Сети уверены, что использовать книги нужно по назначению — читать, только тогда они могут принести пользу.
 
Отметим, ОТРК отличилась не впервые. Ранее один из журналистов телекомпании появился на новогодней вечеринке в костюме нациста. Карыпбеков позже объяснил, что это был всего лишь костюм для сценки. Не успел утихнуть тот скандал, как имя гендиректора ОТРК связали с новым. Гражданский активист Мавлян Аскарбеков потребовал публичного извинения и покаяния от Илима Карыпбекова за его твит в социальной сети о том, что людям в регионах следует больше работать, а не «бухать».
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