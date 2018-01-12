В ОТРК появилась инсталляция из книг. Пользователи возмущены

В здании ОТРК появилась инсталляция «Река знаний» из книг. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор телекомпании Илим Карыпбеков.

«Только через образование мы можем развить нашу страну, решить наши проблемы (книги старые, советских времен, подарок близкого человека)», — написал он.

«Инсталляция красивая, но книги жалко...», — также пишут люди. Кроме того, в Сети уверены, что использовать книги нужно по назначению — читать, только тогда они могут принести пользу.

Отметим, ОТРК отличилась не впервые. Ранее один из журналистов телекомпании появился на новогодней вечеринке в костюме нациста . Карыпбеков позже объяснил , что это был всего лишь костюм для сценки. Не успел утихнуть тот скандал, как имя гендиректора ОТРК связали с новым. Гражданский активист Мавлян Аскарбеков потребовал публичного извинения и покаяния от Илима Карыпбекова за его твит в социальной сети о том, что людям в регионах следует больше работать, а не «бухать».

Спустя всего несколько минут после размещения инсталляция вызвала шквал критики пользователей. «Это так же ужасно, как книга в туалете, используемая вместо бумаги», — возмущаются в комментариях.