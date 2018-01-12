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Общество

За отказ брать монеты у покупателей оштрафовали два супермаркета и кафе

За отказ брать у покупателей монеты Национальный банк Кыргызстана оштрафовал супермаркеты Globus и «Фрунзе», а также кафе «Фаиза». Об этом сообщил сайт НБ КР.

Как отмечается, в торговых точках необоснованно отказывались брать монеты в 10 и 50 тыйынов. За это их сотрудников оштрафовали на сумму от 500 сомов до 3 тысяч.

«В соответствии со статьей 31 закона о Национальном банке сом является единственным законным платежным средством на всей территории Кыргызстана, обязательным к приему без ограничений по всем видам платежей, независимо от года выпуска и номинала», — напомнили в НБ КР.

Напомним, в случае отказа брать оплату монетами люди могут обратиться с жалобой в Национальный банк.
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