Неделя-24. Что вы могли пропустить

В Кыргызстане закупили оборудование и представили дизайн новых биометрических загранпаспортов. Переход на новые документы запланирован до конца года. Но пользователи Интернета не только раскритиковали вид паспортов, но и нашли в них ошибку. В ГРС пытались оправдаться: мол, проверяли бдительность граждан. Но кто им поверит?

Реализацию проекта «Умный город» в Кыргызстане отдали китайской компании Huawei. В четверг правительство подписало соответствующий договор. Общий объем инвестиций составит $60 миллионов. Кроме того, выяснилось, что в проект умудрилась попасть и местная компания, аффилированная с одним из депутатов городского кенеша.

Фото Орынбека Асилбаева. Зимний Бишкек накрыло непроницаемой пеленой смога

Сразу после Нового года столичные жители, которые выбрались из Бишкека в горы, стали выкладывать в социальных сетях фотографии накрытого смогом города. Вопрос дошел до премьер-министра, который потребовал снизить выбросы ТЭЦ, а энергетики обвинили частный сектор Бишкека, который топится углем и всем, что попадет под руку.

О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре «Неделя-24».

Принудительная эвакуация. Ищите машину сами

Бросили на проезжей части дороги свое авто, вернулись, а его нет? Не спешите паниковать! Возможно, вашу машину вовсе не угнали, а увезли на штрафную стоянку. Ведь в Бишкеке запустили давно обещанный проект принудительной эвакуации автомобилей за нарушение правил. Хотя в любом случае вам в первую очередь надо звонить в милицию. О том же, где и как искать свое авто, читайте в материале ИА «24.kg».

Где скрывается клиентское счастье

Фото пресс-службы Beeline. Самый длинный разговор у Нурзат длился 33 минуты

Много раз видела, как работают сотрудники в контакт-центрах мобильных операторов. Решила попробовать. Напросилась в Службу клиентского счастья Beeline. Правда, самой отвечать на звонки мне не разрешили: всех клиентов бы распугала. Но вот понаблюдать за работой оператора и послушать, что говорят люди на том конце провода, удалось. Об этом в нашей

Когда от идей распирает

Депутаты парламента в новом году решили порадовать кыргызстанцев креативом. Только за первую рабочую неделю они выбросили в массы ворох идей. Конечно, их важность и необходимость вызывает большие вопросы, потому мы решили собрать их вместе, чтобы легче было оценить мозговой штурм, предпринятый парламентариями в начале года. Подробнее — в материале «Неугомонные. Что успели предложить депутаты парламента за неделю 2018 года».

Кто травит зимний Бишкек?

Фото ИА «24.kg». На столичной ТЭЦ утверждают, что их доля в загрязнении атмосферы города составляет всего 14 процентов

Бишкекчане задыхаются от смога. Анализ воздуха показал, что местами предельно допустимая норма содержания вредных веществ превышена в несколько раз. Премьер-министр поручил уменьшить токсичные выбросы на столичной ТЭЦ. Но на теплоцентрали уверяют, что главный источник смога вовсе не станция. Об этом — в фоторепортаже ИА «24.kg».

В Кыргызстане придумывают, как встречать по одежке

Депутаты парламента регулярно заботятся о чиновниках Кыргызстана, чтобы те прилично выглядели. Не забывают они и о себе любимых, и о подрастающем поколении. После скандала с национальным головным убором, надетым на собачку, депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев выступил с инициативой придать ак-калпаку статус культурного символа. А какие еще были «одежные» инициативы? Об этом — в обзоре «В Кыргызстане проблем нет. Депутаты думают, во что наряжаться».

Каникулы Антонины Шевченко в Бишкеке

Фото из архива Антонины Шевченко. В горах во время приезда в Кыргызстан

Антонина Шевченко — одна из самых известных и титулованных спортсменок в истории Кыргызстана. Много лет живет и выступает за границей. Недавно впервые с 2011-го приехала на родину. Об итогах сезона-2017, впечатлениях от визита в Бишкек и взаимоотношениях с сестрой Валентиной чемпионка рассказала ИА «24.kg».

Чего ждать от Таможенного кодекса ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза 1 января вступил в силу Таможенный кодекс. Документ действует неделю. Но мало кто в Кыргызстане знает, чего от него ждать. ИА «24.kg» собрало основные новшества, которые внес кодекс в правила оформления и перевозки товаров.

Красота Кыргызстана в фотографиях читателей

Фото Ларисы Ромашкиной. «Иссык-Кульские лебеди»

Зима надоела. Конечно, хорошо покататься в горах на лыжах или сноуборде, но тем, кто так никуда и не выбрался из Бишкека, хочется тепла. И не скользких тротуаров, а зеленых деревьев. Потому мы решили, что в первом в 2018 году выпуске подборки фотографий наших читателей никакой зимы: «Мгновения жизни. Облачный лебедь, солнце и вода».

Борьба за рынок грузоперевозок

Проблемы на кыргызско-казахской границе, возникшие осенью, не только вновь показали уязвимость республики, но и обнажили годами копившиеся проблемы в сфере грузоперевозок. В чем суть проблем и как их решить? Об этом — в интервью ИА «24.kg».

Американец, мечтающий сыграть в кок-бору

Фото из личного архива. Кевин О’Коннелл на конной прогулке в Чон-Кемине

Преподаватель английского языка в одной из международных школ Бишкека Кевин О’Коннелл активно путешествует по миру. «Я решил приехать в Центральную Азию, потому что она сильно отличается от известных мне регионов. Я вырос, читая рассказы о регионе, часто слушал рассказы альпинистов, которые особо отмечали красоту природы», — рассказал ИА «24.kg» наш герой и поделился впечатлениями о людях и природе Кыргызстана.

Депутаты не прочь почитать книги о богатстве

Наша рубрика «Топ-5 книг» просуществовала год. За это время о своих любимых изданиях рассказали политики, чиновники, музыканты, артисты и даже Дед Мороз. Но на этой неделе она вышла в свет последний раз. Закрыл ее списком своих любимых книг депутат Жогорку Кенеша Улан Примов.