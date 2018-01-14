Неделя-24. Что вы могли пропустить

В Кыргызстане закупили оборудование и представили дизайн новых биометрических загранпаспортов. Переход на новые документы запланирован до конца года. Но пользователи Интернета не только раскритиковали вид паспортов, но и нашли в них ошибку. В ГРС пытались оправдаться: мол, проверяли бдительность граждан. Но кто им поверит?
Реализацию проекта «Умный город» в Кыргызстане отдали китайской компании Huawei. В четверг правительство подписало соответствующий договор. Общий объем инвестиций составит $60 миллионов. Кроме того, выяснилось, что в проект умудрилась попасть и местная компания, аффилированная с одним из депутатов городского кенеша.
Сразу после Нового года столичные жители, которые выбрались из Бишкека в горы, стали выкладывать в социальных сетях фотографии накрытого смогом города. Вопрос дошел до премьер-министра, который потребовал снизить выбросы ТЭЦ, а энергетики обвинили частный сектор Бишкека, который топится углем и всем, что попадет под руку.
О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре «Неделя-24».
Принудительная эвакуация. Ищите машину сами
Бросили на проезжей части дороги свое авто, вернулись, а его нет? Не спешите паниковать! Возможно, вашу машину вовсе не угнали, а увезли на штрафную стоянку. Ведь в Бишкеке запустили давно обещанный проект принудительной эвакуации автомобилей за нарушение правил. Хотя в любом случае вам в первую очередь надо звонить в милицию. О том же, где и как искать свое авто, читайте в материале ИА «24.kg».
Где скрывается клиентское счастье
традиционной рубрике «Мои 24».
Когда от идей распирает
Депутаты парламента в новом году решили порадовать кыргызстанцев креативом. Только за первую рабочую неделю они выбросили в массы ворох идей. Конечно, их важность и необходимость вызывает большие вопросы, потому мы решили собрать их вместе, чтобы легче было оценить мозговой штурм, предпринятый парламентариями в начале года. Подробнее — в материале «Неугомонные. Что успели предложить депутаты парламента за неделю 2018 года».
Кто травит зимний Бишкек?
Бишкекчане задыхаются от смога. Анализ воздуха показал, что местами предельно допустимая норма содержания вредных веществ превышена в несколько раз. Премьер-министр поручил уменьшить токсичные выбросы на столичной ТЭЦ. Но на теплоцентрали уверяют, что главный источник смога вовсе не станция. Об этом — в фоторепортаже ИА «24.kg».
В Кыргызстане придумывают, как встречать по одежке
Депутаты парламента регулярно заботятся о чиновниках Кыргызстана, чтобы те прилично выглядели. Не забывают они и о себе любимых, и о подрастающем поколении. После скандала с национальным головным убором, надетым на собачку, депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев выступил с инициативой придать ак-калпаку статус культурного символа. А какие еще были «одежные» инициативы? Об этом — в обзоре «В Кыргызстане проблем нет. Депутаты думают, во что наряжаться».
Каникулы Антонины Шевченко в Бишкеке
Антонина Шевченко — одна из самых известных и титулованных спортсменок в истории Кыргызстана. Много лет живет и выступает за границей. Недавно впервые с 2011-го приехала на родину. Об итогах сезона-2017, впечатлениях от визита в Бишкек и взаимоотношениях с сестрой Валентиной чемпионка рассказала ИА «24.kg».
Чего ждать от Таможенного кодекса ЕАЭС
В странах Евразийского экономического союза 1 января вступил в силу Таможенный кодекс. Документ действует неделю. Но мало кто в Кыргызстане знает, чего от него ждать. ИА «24.kg» собрало основные новшества, которые внес кодекс в правила оформления и перевозки товаров.
Красота Кыргызстана в фотографиях читателей
Зима надоела. Конечно, хорошо покататься в горах на лыжах или сноуборде, но тем, кто так никуда и не выбрался из Бишкека, хочется тепла. И не скользких тротуаров, а зеленых деревьев. Потому мы решили, что в первом в 2018 году выпуске подборки фотографий наших читателей никакой зимы: «Мгновения жизни. Облачный лебедь, солнце и вода».
Борьба за рынок грузоперевозок
Проблемы на кыргызско-казахской границе, возникшие осенью, не только вновь показали уязвимость республики, но и обнажили годами копившиеся проблемы в сфере грузоперевозок. В чем суть проблем и как их решить? Об этом — в интервью ИА «24.kg».
Американец, мечтающий сыграть в кок-бору
Преподаватель английского языка в одной из международных школ Бишкека Кевин О’Коннелл активно путешествует по миру. «Я решил приехать в Центральную Азию, потому что она сильно отличается от известных мне регионов. Я вырос, читая рассказы о регионе, часто слушал рассказы альпинистов, которые особо отмечали красоту природы», — рассказал ИА «24.kg» наш герой и поделился впечатлениями о людях и природе Кыргызстана.
Депутаты не прочь почитать книги о богатстве
Наша рубрика «Топ-5 книг» просуществовала год. За это время о своих любимых изданиях рассказали политики, чиновники, музыканты, артисты и даже Дед Мороз. Но на этой неделе она вышла в свет последний раз. Закрыл ее списком своих любимых книг депутат Жогорку Кенеша Улан Примов.