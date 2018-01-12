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Общество

В Бишкеке у пенсионера украли ведомственные награды и деньги

В Бишкеке грабители, угрожая пенсионеру ножом, забрали у него награды и деньги. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что в УВД Первомайского района обратился житель одного из жилмассивов столицы. Он сообщил, что в ночь на 16 декабря двое неизвестных парней проникли в его дом и, угрожая ножом, забрали сотовый телефон, комплект серебряных изделий, деньги и нагрудные знаки.

«Общий ущерб составил более 43 тысяч сомов. Сотрудники столичной милиции задержали подозреваемых. Это 26-летний Ж.А. и 19-летний Э.М. Оба уроженцы Кеминского района Чуйской области. Забрав награбленное, мужчины поняли, что ведомственные награды пенсионера не представляют большой ценности, и решили выкинуть их. При задержании у злоумышленников обнаружили лишь часть украденных денег. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК КР. Задержанные водворены в ИВС», — сообщили в ведомстве.
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