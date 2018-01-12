Кто поджег кафе «Осьминог»? Милиция проверяет показания потерпевшего

Милиция проверяет причастность к поджогу кафе «Осьминог» в селе Бостери задержанных за наркотики и хранение боеприпасов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

В УВД подчеркнули, что М. Айдара и У. уулу Бактыбека задержали по подозрению в совершении других преступлений. Однако информация потерпевшего Аската Асанкадырова о том, что эти лица могут быть причастны к поджогу кафе, проверяется.

Из собственных источников ИА «24.kg» стало известно, что М. Айдар и У. уулу Бактыбек не состоят на учете в милиции как члены ОПГ Камчи Кольбаева.

7 января в селе Бостери Иссык-Кульской области сгорело кафе «Осьминог». Арендатор здания Аскат Асанкадыров заявил, что в июле прошлого года к нему приходили представители организованной преступной группировки Камчи Кольбаева М. Айдар и У. уулу Бактыбек, требуя от него выплаты дани — $500 за сезон. Когда Асанкадыров отказался им выплачивать деньги, те пригрозили поджечь кафе. Злоумышленников задержали, через два месяца суд приговорил их к условному сроку.