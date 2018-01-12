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Общество

Жителям отдаленных сел не придется ездить за сотни километров за паспортом

Государственная регистрационная служба для создания условий гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, а также для социально уязвимых слоев населения планирует запуск 16 мобильных центров обслуживания населения. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС КР.

Планируется, что сотрудники ГРС будут выезжать к проживающим в домах престарелых, участникам ВОВ, инвалидам I группы, сиротам и воспитанникам детских домов, ЛОВЗ.

ГРС КР
Фото ГРС КР. Мобильный ЦОН

Мобильный ЦОН будет оснащен современным техническим оборудованием и позволит осуществить следующие виды регистрационных услуг с выездом на место: регистрация населения и паспортизация; регистрация транспортных средств; регистрация записей актов гражданского состояния; получение различных информационно-справочных материалов.

Как сообщается, сейчас жители некоторых отдаленных населенных пунктов вынуждены ездить в районный центр за сотни километров для того, чтобы подать заявление и получить документ.
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