Глава Кыргызтелекома о коррупции, модернизации и новых ценах на Интернет

В конце октября 2017 года сменился совет директоров и правление ОАО «Кыргызтелеком». Правительство КР поставило перед новым руководством предприятия задачу устранить коррупцию.

Председатель правления Кыргызтелекома Марат Каратаев рассказал ИА «24.kg», какие коррупционные риски есть в ОАО «Кыргызтелеком» и как намерены их устранять.

— В чем реальная причина смены руководства компании?

— С запуском национального проекта «Таза коом» выявились недостатки как телекоммуникационной отрасли страны в целом, так и национального оператора Кыргызтелеком. Для реализации программы цифровой трансформации страны будут приглашаться известные международные корпорации и институты. Кыргызтелеком как государственная компания должен был стать одним из локомотивов этого масштабного проекта. Но прежде следует пройти через своеобразное очищение и обновление.

Наверное, одной из причин моего назначения послужило то, что последние годы в Совете безопасности я занимался вопросами искоренения системной коррупции в государственных органах и предприятиях. Я хорошо знаком с проблемами и коррупционными проявлениями в компании. Я пришел не один, а в составе новой команды профессионалов.

— С какими проблемами вы столкнулись?

— Системные проблемы, которые копились годами, невозможно решить сразу. Для этого требуется время, много сил и скрупулезной работы. Мы разработали стратегию развития компании на ближайшие три года. Первый год уйдет на спасение предприятия и сохранение существующей клиентской базы.

Кыргызтелеком жестко ограничен в своих действиях и решениях. Зачастую приходилось и приходится реализовывать коммерчески маловыгодные проекты. У компании всегда была высокая социальная нагрузка. Но нельзя забывать, что Кыргызтелеком функционирует в жесткой конкурентной среде. Компания уступает своим конкурентам. Для сохранения конкурентоспособности следует оперативно внедрять новые продукты, отвечающие быстро растущим потребностям абонентов. Все это требует новых и немалых инвестиций.

— После смены руководства грозит ли рядовым сотрудникам сокращение?

— На предприятии большая текучесть кадров. Причина — низкая заработная плата и отсутствие реальной мотивации. Последние годы Кыргызтелеком стал кузницей кадров для всей отрасли. Почти во всех IT-компаниях на ключевых позициях работают бывшие наши специалисты. Многие набрались опыта, повысили квалификацию и ушли в частные компании. У нас остались единицы высококлассных специалистов. При этом сохранилась громоздкая административная система управления и раздутый штат сотрудников. Поэтому в ближайшее время ожидается болезненная, но необходимая оптимизация и сокращение кадров.

В Кыргызтелекоме работают 3,2 тысячи сотрудников. Больше половины доходов компании (720 миллионов сомов) составляет фонд оплаты труда.

При этом у нас самый низкий уровень зарплаты по сравнению с другими телекоммуникационными компаниями. У конкурирующих фирм, при условном таком же объеме работ, трудится 200-300 человек, а зарплата выше в 3-5 раз.

— И какой выход?

— Поскольку за изменениями в бизнес-процессах и внедрением новых технологий стоят люди, мы начали с пересмотра организационной структуры компании. Также разрабатываем новую политику управления персоналом. Прозрачная система оценки персонала, мотивация, внедрение более гибкой системы вознаграждения — это небольшая часть задач по повышению эффективности персонала, которые нам предстоит решить в ближайшее время. Хотим мотивировать работников на положительные изменения и попытаться вернуть часть своих квалифицированных кадров.

Немаловажная проблема — частая сменяемость руководства компании. Только за последний год трижды менялось правление и совет директоров. Многие руководители чувствовали себя «временщиками». Принимались какие-то планы действий, но реализовать их не получалось. Зачастую люди просто не успевали, на их место приходили новые руководители. Часто нарушалась преемственность.

— Каково техническое состояние компании?

— Кыргызтелекому требуется перевооружение. Сейчас телекоммуникационные технологии и оборудование быстро устаревают. По многим параметрам мы уже отстаем, придется догонять.

— Вы сказали о коррупционных факторах. Что-то уже удалось обнаружить?

— Проведен полный анализ возможных коррупционных рисков, разрабатываются меры, направленные на их ликвидацию. В настоящее время финансовой полицией и АКС проводятся следственные мероприятия по ряду коррупционных фактов. В рамках следствия дают показания бывшие и действующие работники предприятия.

По предварительным подсчетам, сумма прямого ущерба оценивается в десятки миллионов сомов. Выявлена пагубная для предприятия переуступка стратегических ресурсов. Более подробная информация будет представлена компетентными органами по окончании следствия.

Хотелось бы отметить слаженное действие правоохранительных органов, в том числе генеральную прокуратуру, которая как надзорный орган оказывает всестороннее и оперативное содействие нам при рассмотрении данных дел.

— У Кыргызтелекома большие активы по недвижимости. Каково их состояние и насколько эффективно они используются?

— По бумагам у компании их более 300 по всей стране. Многие из них находятся в заброшенном и разрушенном состоянии. Выяснилось, что у некоторых зданий отсутствуют правоустанавливающие документы. Вы представляете, какой был «порядок» в предприятии? В настоящее время проводим инвентаризацию, получаем документы.

— Ожидается ли снижение стоимости Интернета?

— Да, такие снижения ожидаются. Сейчас мы ведем активные переговоры как с казахскими, так и с китайскими операторами. К весне завершится действие договоров, подписанных в прошлом году.

Новые цены на интернет-трафик будут в районе $8 против действующих $13.

Сейчас мы пытаемся пересмотреть ряд соглашений, на наш взгляд, заключенных на крайне невыгодных для нас условиях. Есть подозрения, что заключались такие соглашения преднамеренно не в пользу Кыргызтелекома.

— Удастся ли вывести Кыргызтелеком из кризиса?

— У предприятия образовались большие долговые обязательства. Если государство поддержит наши планы по реализации антикризисных мер по оптимизации деятельности, уверен, мы в кратчайшие сроки сможем выйти из нынешнего плачевного состояния и вернуться на передовые позиции в телекоммуникационном секторе. Всех планов пока раскрывать не будем, чтобы не сглазить.